Як правильно прати подушки: Три дієві способи

Коли справа доходить до підтримки чистоти й свіжості спального місця, знання того, як правильно прати та доглядати за подушками, є дуже важливим. UAportal розповів про різні методи прання та додаткові заходи для ефективного збереження чистоти.

Як прати подушки в пральній машині

Коли справа доходить до прання подушок, важливо дотримуватися інструкцій з догляду, зазначених на етикетці. Спочатку зніміть наволочку і захисний чохол. Потім покладіть подушки в пральну машину з м'яким мийним засобом і встановіть теплу температуру води.

Важливо уникати використання відбілювача або агресивних хімічних засобів, оскільки вони можуть пошкодити подушки. Після завершення циклу прання ретельно висушіть їх в сушарці, щоб запобігти появі цвілі.

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Як прати подушки вручну

Для подушок, які не підходять для машинного прання, найкращим варіантом є ручне прання. Наповніть велику раковину або ванну теплою водою з м'яким мийним засобом.

Акуратно занурте подушки й відчистьте бруд м'якою щіткою. Ретельно промийте їх чистою водою і відіжміть зайву вологу.

Точкове чищення

Плями від їжі або поту можна вивести за допомогою точкового чищення. Слід приготувати розчин води й м'якого мийного засобу, а потім промокнути пляму чистою ганчіркою, змоченою в розчині.

Починайте чищення з країв й просувайтеся всередину. Процес слід продовжувати до тих пір, поки пляма не зникне.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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