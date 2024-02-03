Як правильно прати подушки: Три дієві способи
Коли справа доходить до підтримки чистоти й свіжості спального місця, знання того, як правильно прати та доглядати за подушками, є дуже важливим. UAportal розповів про різні методи прання та додаткові заходи для ефективного збереження чистоти.
Як прати подушки в пральній машині
Коли справа доходить до прання подушок, важливо дотримуватися інструкцій з догляду, зазначених на етикетці. Спочатку зніміть наволочку і захисний чохол. Потім покладіть подушки в пральну машину з м'яким мийним засобом і встановіть теплу температуру води.
Важливо уникати використання відбілювача або агресивних хімічних засобів, оскільки вони можуть пошкодити подушки. Після завершення циклу прання ретельно висушіть їх в сушарці, щоб запобігти появі цвілі.
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Як прати подушки вручну
Для подушок, які не підходять для машинного прання, найкращим варіантом є ручне прання. Наповніть велику раковину або ванну теплою водою з м'яким мийним засобом.
Акуратно занурте подушки й відчистьте бруд м'якою щіткою. Ретельно промийте їх чистою водою і відіжміть зайву вологу.
Точкове чищення
Плями від їжі або поту можна вивести за допомогою точкового чищення. Слід приготувати розчин води й м'якого мийного засобу, а потім промокнути пляму чистою ганчіркою, змоченою в розчині.
Починайте чищення з країв й просувайтеся всередину. Процес слід продовжувати до тих пір, поки пляма не зникне.
Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.
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