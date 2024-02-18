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Як правильно прати одяг, аби він не зіпсувався

Марина Грамович

Періть речі правильно

UAportal поділився основними прийомами, які допоможуть уникнути помилок при пранні та вберегти одяг від пошкоджень. Ці перевірені методи легко впровадити у свою повсякденну рутину, адже вони максимально прості.

Попередня обробка плям

Перед тим, як закинути одяг у пральну машину, необхідно попередньо обробити плями, що може суттєво вплинути на кінцевий результат прання. Нанесіть невелику кількість мила для посуду або прального порошку безпосередньо на пляму, а потім обережно розітріть її, після чого залиште виріб на кілька хвилин перед пранням. Цей простий і легкий крок може запобігти в'їданню плями і псуванню одягу.

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Сортування речей за тканиною

Перед тим, як покласти речі в пральну машину, одяг слід відсортувати, відокремивши делікатні тканини від цупких та жорстких, таких як джинси або рушники. Правильне розділення допомагає уникнути тертя грубих тканин і пошкодження більш делікатних речей. 

Використання сітчастих мішків для білизни

Ви можете легко уникнути пошкодження одягу, якщо покладете делікатні речі, такі як нижня білизна, панчохи та одяг, в сітчасті мішки для прання. Цей простий крок може ефективно вберегти їх від грубого впливу у пральній машині, захищаючи делікатні речі від заплутування або пошкодження.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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