Як правильно прати ковдри та подушки: 5 корисних порад

Прання подушок і ковдр часто викликає питання і занепокоєння, оскільки їх не чистять так регулярно, як інші постільні приналежності. Однак це не повинно бути складно чи клопітно. UAportal підготував п'ять порад, про які багато людей можуть не знати.

Випустіть зайве повітря

Перед тим, як кинути подушку в пральну машину, корисно випустити зайве повітря. Незалежно від того, чи наповнена ваша подушка пір'ям або синтетичними матеріалами, це допоможе зменшить її об'єм.

Перевіряйте інструкцію

Приділіть час перевірці інструкцій виробника. Деякі подушки та ковдри можуть не підходити для машинного прання, а це може призвести до їх пошкодження. Дуже важливо дотримуватися цих рекомендацій, щоб зберегти якість виробів.

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Делікатний режим

Навіть якщо немає спеціальних інструкцій з прання, обирайте делікатний режим прання. Це гарантує, що і подушки, і ковдри отримають дбайливе, але ефективне очищення. Пам'ятайте, що найкраще підтримувати температуру води нижче 40 градусів за Цельсієм.

Полоскання

Полоскання після прання дуже важливе, і може бути навіть корисно включити додатковий цикл. Цей крок допомагає усунути будь-які залишки миючого засобу або інших засобів для чищення, залишаючи ваші подушки та ковдри свіжими та чистими.

Правильне сушіння

Після прання дуже важливо дати подушкам і ковдрам ретельно висохнути. В ідеалі, розмістіть їх на свіжому повітрі. Якщо така сушка неможлива, використовуйте добре провітрюване приміщення, наприклад, балкон.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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