Як правильно організувати генеральне прибирання: Дієві поради

Вирішивши провести ретельне прибирання один раз, ви зможете легко підтримувати чистоту і порядок в оселі в майбутньому. Щоб забезпечити ефективне та результативне очищення дому, дотримуйтесь чотирьох ключових порад, які підготував UAportal.

1. Розробіть план прибирання

Почніть зі створення комплексного плану прибирання, в якому будуть розписані завдання, які ви будете виконувати протягом дня. Щоб досягти оптимальних результатів при очищенні всієї квартири, краще почати з найвіддаленішої кімнати і рухатися до входу.

2. Почніть зі спальні

Почніть з ретельного миття люстри та протирання пилу. Складайте предмети на відведені їм місця і ретельно вимийте підлогу.

3. Приділяйте увагу деталям у кожній кімнаті

Під час прибирання ретельно прибирайте різні зони в кожній кімнаті. Зніміть штори і відправте їх до пральної машини під час миття вікон і дверей. Збийте матраци, щоб видалити пил, і пропилососьте килими.

Приділіть час наведенню ладу в шафах і подумайте про те, щоб пожертвувати одяг, який не носили протягом останнього року, щоб звільнити місце для нових речей. Насамкінець, вимийте плінтуси та підлогу.

4. Займіться кухнею та ванною кімнатою

На кухні обов'язково вимийте вікна, двері та всі прилади.. Розморозьте холодильник, ретельно вимийте полиці і викиньте всі прострочені та непотрібні продукти.

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Ретельно почистіть плиту, мікрохвильову піч та духовку. Не забувайте дезінфікувати відро для сміття, щоб запобігти розмноженню шкідливих бактерій.

У ванній кімнаті ретельно мийте плитку, оскільки на ній часто накопичуються бактерії. Використовуйте дезінфікуючі засоби для багаторазового миття унітаза.

Обирайте спеціалізовані засоби для чищення ванних кімнат, щоб ефективно видаляти мікроби та забруднення з душових кабін. Не забувайте захищати себе від шкідливих хімічних речовин, одягаючи маску та гумові рукавички під час прибирання.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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