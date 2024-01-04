Як правильно очистити срібні прикраси: 3 дієвих лайфхаки

Срібні прикраси є популярним вибором для багатьох завдяки своєму елегантному зовнішньому вигляду та доступній ціні. Однак з часом вони втрачають свій блиск і тьмяніють.

Хоча деякі люди віддають перевагу професійному чищенню в ювелірних майстернях, існують також прості та ефективні народні методи, які пройшли перевірку часом. UAportal розповідає про три простих способи, як привести в порядок срібні прикраси і повернути їм привабливий блиск.

1. Фольга

Один з ефективних методів полягає у використанні фольги. Почніть з кип'ятіння чистого картопляного лушпиння. Після того, як воно звариться, покладіть столове срібло в каструлю разом з фольгою.

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Увімкніть плиту і дайте покипіти кілька хвилин, а потім залиште прикраси в ємності приблизно на 30 хвилин. За цей час темний наліт дивовижним чином зникне, і ваші срібні вироби засяють, як нові.

2. Сіль

Сіль – це універсальний засіб для чищення, який може ефективно відновити блиск срібних прикрас. Покладіть прикраси в каструлю. Розчиніть столову ложку солі у 250 мл води і вилийте цю суміш у каструлю зі срібними виробами. Дайте суміші кипіти на повільному вогні близько 15 хвилин, щоб вона подіяла, видаливши потемніння і відновивши блиск ваших прикрас.

3. Зубна паста або порошок

Швидкий і ефективний спосіб боротьби з нальотом на срібних прикрасах – це використання зубної пасти або порошку. Візьміть стару зубну щітку і нанесіть на неї трохи зубної пасти або порошку. Акуратно почистіть прикраси зубною щіткою, переконуючись, що всі ділянки покриті пастою. Закінчивши, промийте вироби холодною водою.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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