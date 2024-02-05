Як правильно мити підлогу: 4 поради від досвідчених господинь

Забезпечення чистоти та бездоганного вигляду підлоги іноді може бути складним завданням. Багато господинь стикаються з липкими та брудними поверхнями, незважаючи на всі свої зусилля. UAportal підготував п'ять порад, які допоможуть вам досягти відмінних результатів і уникнути необхідності повторного прибирання.

Почніть з сухого прибирання

Перш ніж приступити до миття підлоги, переконайтеся, що ви пропилососили та витерли пил. Цей крок зробить процес вологого прибирання більш ефективним.

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Підтримуйте чистоту інструментів і води

Використання чистої швабри, ганчірок і води має важливе значення для досягнення оптимального результату. Брудні інструменти заважатимуть прибиранню.

Оцет

Щоб ефективно видалити бруд і продезінфікувати підлогу, додайте 2-3 столові ложки білого оцту на одне відро теплої води для вологого прибирання. Це значно покращує ефективність миючого засобу.

Спочатку прибирайте найбрудніші місця

Розділіть приміщення на зони залежно від рівня забруднення. Почніть з найбрудніших місць, наприклад, з передпокою. Однак дуже важливо спочатку очистити підлогу, знявши взуття, старанно почистивши килими і навіть прибравши місця під меблями, щоб забезпечити ретельне загальне прибирання.

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