Як правильно використовувати шпильки для захисту від пристріту: що варто знати

Загальновідомо, що шпильки можуть слугувати потужним захистом від негативної енергії. UAportal розповів, що хоча дехто може сумніватися в цій практиці, значна частина людей все ще обирає шпильки як форму захисту. Дотримуючись кількох рекомендацій, ви можете переконатися, що шпилька ефективно захищає вас від будь-яких зловмисних енергій.

Тримайте її приховано

Розміщення шпильки на помітному місці зменшує її ефективність як захисного амулета. Щоб збільшити доброзичливу силу, непомітно розташуйте шпильку десь у непомітному місці. Найчастіше рекомендується прикріплювати аксесуар на внутрішній бік одягу.

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Правильно розташуйте голівку

Напрямок, в якому спрямована голівка шпильки, має важливе значення. Уникайте розташування догори, оскільки вважається, що це сприяє збільшенню неприємностей і небажаних ситуацій. Переконайтеся, що голівка шпильки спрямована вниз для оптимального захисту.

Періодичне оновлення

Навіть найпотужніші амулети з часом втрачають свою силу. Щоб по-справжньому збільшити захисні здібності шпильки, важливо щомісяця замінювати її на нову. Дозвольте їй ефективно виконувати свої обов'язки.

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