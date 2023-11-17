Як правильно зберігати продукти: лайфхаки, про які ви не знали

Хоча термін придатності відіграє важливу роль, на свіжість впливають і деякі інші фактори. У цій статті UApotal пропонує кілька лайфхаків, які допоможуть правильно зберігати різні продукти харчування.

Фрукти та овочі

Явище, відоме як виділення етилену, значною мірою сприяє псуванню. Етилен – це газ, що виділяється фруктами та овочами, який прискорює процес дозрівання і впливає на сусідні продукти.

Щоб пом'якшити його вплив, необхідно відокремлювати певні фрукти один від одного. Банани, сливи, груші, ківі, манго, авокадо і особливо помідори слід зберігати окремо через значне виділення етилену.

Пам'ятайте, що фрукти та овочі не бажано зберігати в пакетах, так як це збільшує концентрацію газу.

Молочні продукти

Молочні продукти необхідно зберігати в холодильнику, але покладатися лише на термін придатності недостатньо. Сусідство з нестерильними предметами також сильно впливає на свіжість. Навіть невідкрите молоко може швидко зіпсуватися в таких умовах.

Хліб

Регулярно видаляйте крихти з хлібниці кожні один-два дні. Крім того, раз на тиждень очищайте її оцтовим розчином, щоб запобігти появі плісняви.

Сир

Хоча може здатися зручним залишати сир в оригінальній упаковці, це може призвести до поглинання запахів інших продуктів у холодильнику. Щоб сир був смачний та свіжий, зберігайте його у спеціальній герметичній упаковці.

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Картопля

Утримайтеся від зберігання картоплі в холодильнику, оскільки низька температура перетворює крохмаль на цукор, внаслідок чого бульби стають надмірно солодкими. Крім того, охолодження спричиняє зміну кольору, проростання та втрату поживних речовин у картоплі. Обирайте для зберігання картоплі прохолодне і темне місце, наприклад, підвал.

Щоб картопля не проростала надто швидко, додайте до її місця зберігання кілька яблук. Це допоможе уповільнити процес проростання і подовжить термін придатності.

М'ясо та риба

Що стосується м'яса та риби, то їх можна зберігати в холодильнику максимум один день. Якщо ви не плануєте споживати їх найближчим часом, краще покласти у морозильну камеру, щоб запобігти псуванню та затвердінню.

Нагадаємо, ми розповіли, як правильно зберігати продукти харчування, аби вони довше залишалися свіжими.

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