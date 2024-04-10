Як правильно зберігати соняшникову олію: дієві поради

Правильне зберігання та поводження з соняшниковою олією має важливе значення для збереження її якості та запобігання псуванню. UAportal підготував рекомендації щодо зберігання цього продукту.

Тримати в темному місці

Соняшникову олію слід тримати в прохолодному темному місці. Важливо зберігати її подалі від тепла та світла, які можуть призвести до швидкого псування. Крім того, використання скляної тари темного кольору або розміщення олії в шафі може допомогти продовжити термін її придатності.

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Уникнення забруднення

При зберіганні соняшникової олії важливо уникати її забруднення водою або частинками їжі. Також рекомендується використовувати чисту, суху ложку або дозатор для наливання, щоб звести до мінімуму ризик потрапляння будь-яких забруднень в олію.

Правильне дозування

Використовуючи соняшникову олію для приготування їжі, зверніть увагу на те, як її наливають або дозують. Повільне та обережне наливання олії може запобігти розбризкуванню.

Герметичні пляшки

Для зберігання невеликих кількостей соняшникової олії, особливо якщо вона використовується нечасто, варто використовувати герметичні ємності. Це допоможе запобігти впливу повітря та світла, які з часом можуть погіршити якість продукції.

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