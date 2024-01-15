Як правильно зберігати крупи, щоб не завелись комахи: Дієві лайфхаки

Коли справа доходить до зберігання борошна та круп, важливо вжити заходів обережності, щоб уникнути несподіваного нашестя комах. Ці настирливі істоти можуть швидко зіпсувати всі продукти, що зберігаються поруч. UAportal ділиться кількома дієвими порадами, які допоможуть вам уберегти свої запаси від комах.

1. Оптимальні місця зберігання

Холодильник або морозильна камера можуть бути надійними місцями для зберігання круп за умови, що в них достатньо місця. Варто зазначити, що лише рис чутливий до холоду, оскільки він стає м'якшим і втрачає свою структуру.

2. Природні відлякувачі

Використовуйте природні властивості цитрусових, зберігаючи продукти у шухлядах, посипаних їхньою цедрою. Комахи не люблять шкірку апельсинів і лимонів. Для посилення ефекту можна також додати кілька зубчиків часнику і гострого перцю. Вони не зашкодять продуктам, але точно відлякають небажаних комах.

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3. Використання фольги для запікання

Вистеліть контейнери для зберігання фольгою для випікання як додатковий захист.

4. Металеві контейнери

Зберігайте борошно та крупи у великих металевих контейнерах. Їх використання може допомогти запобігти доступу шкідників до ваших запасів. Крім того, поклавши металеву ложку або виделку всередину контейнера, можна додатково відлякати комах.

5. Герметична скляна тара

Забезпечте герметичне зберігання, використовуючи скляну тару для круп. Комахи не можуть вижити без кисню, тому щільне закривання контейнерів запобігає виникненню будь-яких заражень.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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