Як правильно зберігати гроші у квартирі: 5 місць, яких слід уникати

Гроші є не лише засобом обігу, але й енергетичною силою, яка впливає на наше життя. З огляду на це, розуміння того, як правильно їх зберігати, може привести до процвітання і благополуччя. UAportal розповів, що дуже важливо знати про певні місця у вашій квартирі, де гроші не варто тримати.

1. Спальня

Хоча спальня – це місце для відпочинку, вона не є ідеальним місцем для зберігання грошей. Це порушує енергетичний баланс і може призвести до напруги в романтичних стосунках. Крім того, це може привернути небажану увагу злодіїв.

2. Ванна кімната або туалет

Ванна кімната та туалет призначені для догляду та миття, а не для зберігання грошей. Розміщення грошей у цих місцях наражає їх на ризик бути ненавмисно викинутими разом із брудом та відходами. Крім того, зберігання грошей у таких місцях може призвести до хвороби або нещасних випадків.ʼ

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3. Кухня

Кухня в першу чергу призначена для приготування та споживання їжі, що робить її непридатним місцем для зберігання грошей. Запахи їжі та жиру можуть вплинути на чистоту грошей.

4. Під подушкою або матрацом

Традиційно призначені для сну, гроші, покладені під подушку або матрац, можуть негативно вплинути як на якість сну, так і на загальний стан здоров'я. Щобільше, зберігання у цих прихованих місцях може викликати почуття страху або параної.

5. На підлозі або в кутку

Підлога та кути схильні до накопичення пилу та сміття. Зберігання грошей у таких місцях знецінює їх. Крім того, зберігання грошей на підлозі або в кутку може призвести до конфліктів або суперечок у родині.

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