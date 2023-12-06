Як підвищити стресостійкість: ефективні поради

Багато людей стикаються з напруженими ситуаціями щодня. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть краще справлятися зі стресом та поліпшити своє самопочуття.

Регулярні перерви

Один з ефективних способів підвищити стресостійкість – робити регулярні перерви протягом дня. Відволікання від роботи або напруженої ситуації на кілька хвилин може допомогти відновити сили і сфокусувати розум. Ці перерви можуть включати в себе релаксаційні техніки, такі як вправи на глибоке дихання, розтяжку або коротку прогулянку.

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Турбота про себе

Для подолання стресу дуже важливо турбуватися про себе. Знаходьте час для улюблених занять, які допомагають розслабитися, наприклад, читання книги, прогулянки на природі або медитації.

Тайм-менеджмент

Правильне планування часу – це ключ до мінімізації стресу. Визначаючи пріоритетність завдань і створюючи графіки або списки справ, люди можуть більш ефективно управляти своїм часом, що призводить до підвищення продуктивності і зниження рівня стресу.

Нагадаємо, ми вже писали про прості техніки медитації для початківців.

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