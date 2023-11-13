Як випрати чорні речі без втрати кольору: лайфхаки

У цій статті UAportal підготував практичні поради про те, як доглядати за чорним одягом, щоб запобігти вицвітанню кольору. Від розділення білизни до вибору правильних умов прання – ці поради допоможуть вам зберегти ваш чорний одяг яскравим.

Як правильно розділяти чорні речі перед пранням

Щоб випрати чорні речі без втрати кольору, дуже важливо правильно розділити їх перед пранням. Перед тим, як покласти чорні речі в пральну машину, переконайтеся, що вони відокремлені від світлих або сильно забруднених речей. Це допоможе запобігти втраті кольору та перенесенню бруду, що збереже ваші чорні речі яскравими та свіжими.

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Використовуйте холодну воду і м'який миючий засіб

Збережіть колір вашого чорного одягу, використовуючи холодну воду і м'який пральний засіб. Холодна вода зберігає інтенсивність кольору, зменшуючи вицвітання. Уникайте гарячої води, оскільки вона може призвести до втрати кольору.

Крім того, обирайте м'який миючий засіб, спеціально розроблений для темних або чорних тканин, щоб не пошкодити кольорові пігменти. Використовуючи делікатний режим прання в холодній воді, ви зможете зберегти насиченість і темний колір чорного одягу після кожного прання.

Вивертайте одяг навиворіт і сушіть на повітрі

Для додаткового захисту кольору вивертайте чорні речі навиворіт перед пранням. Ця техніка мінімізує тертя і натирання, зменшуючи ризик вицвітання кольору або пошкодження тканини.

Також віддавайте перевагу сушінню на повітрі, а не в сушарці, оскільки надмірне нагрівання може призвести до втрати кольору. Знайдіть місце в тіні, подалі від прямих сонячних променів, щоб повісити чорний одяг, аби він зберігав свій темний відтінок протягом тривалого періоду.

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