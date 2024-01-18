Як випрати білі штори без відбілювача: 3 дієві лайфхаки

Якщо ваші штори втратили свою білизну і ви шукаєте безпечні та ефективні альтернативи відбілювачам, не хвилюйтеся, UAportal підготував три лайфхаки. Вони допоможуть вам відновити білі штори без використання побутової хімії.

Замочування в солі

Для початку приготуйте розчин, змішавши 5-7 столових ложок солі в 5 літрах води. Занурте штори в рідину і залиште приблизно на годину. Після замочування виперіть штори відповідно до рекомендацій виробника, щоб повернути їм яскравість.

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Лимонна кислота

Лимонний сік або кислота можуть стати чудовою альтернативою відбілювачу для відновлення білосніжного кольору ваших штор. Вони не тільки борються зі знебарвленням, але й залишають після себе освіжаючий цитрусовий аромат.

Перед тим, як випрати штори, обробіть їх розчином розведеного лимонного соку або лимонної кислоти. Цей натуральний засіб одночасно ефективний і дбайливо ставиться до тканини.

Сода

Простий, але ефективний метод полягає в тому, щоб замочити штори у ванні, наповненій водою і пів кілограма харчової соди. Залиште штори в цій суміші на кілька годин. Сода пом'якшить тканину і відновить її білосніжний вигляд. Нарешті, дотримуйтесь звичайних інструкцій з прання, щоб завершити процес.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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