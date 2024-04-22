Як зрозуміти чи можна довіряти людині: ефективні поради

Як зрозуміти чи можна довіряти людині

Багато людей бояться довіряти іншим, тому їм важко розвивати будь-які відносини. UAportal підготував 3 поради, як можна перевірити людину на надійність.

Прислухайтеся до інтуїції

Оцінюючи наскільки людині можна довіряти, завжди слід прислухатися інтуїції. Будь-яке відчуття тривоги чи дискомфорту, що виникає під час спілкування з кимось, може свідчити про ненадійність людини. Звертаючи увагу на ці відчуття, можна розпізнати тонкі сигнали, які посилає нам підсвідомість.

Читайте також: Що робити, коли ви відчуваєте перевтому або стрес: корисні поради, які обов'язково допоможуть

Спостереження за діями

Спостереження за поведінкою людини може дати цінну інформацію про її доброчесність. Розбіжності між словами та діями, особливо часті невиконані обіцянки, є червоними прапорцями, що вказують на ненадійність людини. Важливо звернути увагу на те, як людина ставиться до інших.

Звертаємо увагу на чесність

Чесність слугує фундаментальним показником надійності. Виконання обіцянок, готовність завжди говорити правду є чіткою ознакою того, що людина заслуговує на довіру. Виправдання і брехня – чіткі ознаки ненадійної людини.

Нагадаємо, ми вже писали, як приймати складні рішення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!