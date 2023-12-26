Як зрозуміти, що вам зраджують: 5 ознак

Іноді буває важко розпізнати, коли людина зраджує у стосунках. Однак існують чіткі ознаки, які вказують на потенційну невірність. UAportal пропонує ознайомитися з ними.

1. Підвищена увага до соціальних мереж

Якщо ваш хлопець раптом починає проводити надмірну кількість часу в телефоні, особливо якщо він починає захищатися, коли його про це запитують, будьте обережні. Відданий партнер, який вкладає у стосунки, не повинен соромитися відкритого спілкування і не буде постійно спілкуватися з іншими в умовах секретності.

2. Підвищена турбота про зовнішній вигляд

Коли партнер виявляє раптову зацікавленість своїм зовнішнім виглядом, хоча раніше виявляв мінімальний інтерес, це може викликати підозри. Незрозумілі зміни, такі як відвідування спортзалу, спроби схуднути, зміна зачіски або зміни стилю, можуть свідчити про намагання справити враження на когось нового, що викликає підозри у зраді.

3. Часті затримки на роботі та тривалі подорожі

Якщо робочі звички вашого партнера різко змінюються, наприклад, збільшується кількість поїздок або подовжується робочий день, це може бути приводом для занепокоєння. Хоча робочі обставини дійсно можуть змінитися, якщо у вас є підстави сумніватися в цих змінах, варто перевірити все.

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4. Зменшення близькості та ласки

Помітне зниження уваги, ласкавих жестів і загальної близькості з боку партнера може свідчити про зраду. Якщо ваш партнер виявляє незацікавленість або взагалі уникає фізичної близькості, це може бути вагомим свідченням того, що він має стосунки з кимось іншим на емоційному чи фізичному рівні.

5. Фінансова таємниця та зміни

Якщо фінансова прозорість у ваших стосунках раптово зменшується і ваш партнер починає приховувати виписки з кредитної картки або інші витрати, це викликає занепокоєння. Незрозумілі витрати можуть означати фінансову причетність до іншої людини, приховані подарунки або особисті поблажки, не пов'язані з вашими стосунками.

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