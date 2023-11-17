Як помити волосся без шампуню: незвичайні лайфхаки
UAportal підготував незвичайні способи миття голови. Ви зможете скористатися народними засобами, якщо у вас немає під рукою шампуню.
Кондиціонер з яблучним оцтом
Змішайте рівні частини яблучного оцту і води, нанесіть суміш на волосся і масажними рухами втирайте її в шкіру голови. Залишивши на кілька хвилин, змийте її, щоб отримати чисте і блискуче волосся.
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Альтернатива сухому шампуню – дитяча присипка
Ще одна нетрадиційна порада, як помити волосся, коли немає шампуню, – використовувати дитячу присипку. Нанесіть невелику кількість дитячої присипки на корені і м'яко втирайте її в шкіру голови. Присипка ефективно поглине надлишок жиру.
Ополіскувач для волосся, зроблений своїми руками, – чайний настій
Якщо ви шукаєте натуральний і освіжаючий спосіб помити волосся, спробуйте приготувати чайний настій. Приготуйте міцну чашку трав'яного чаю, наприклад, ромашки або м'яти, і дайте йому охолонути.
Процідіть остиглий чай і використовуйте його як ополіскувач після миття голови. Масажними рухами втирайте його у волосся, залиште на кілька хвилин, а потім змийте, щоб волосся стало живим і приємно пахло.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.
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