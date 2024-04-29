Як отримати блискучі вікна без розводів: поради щодо миття

Миття пластикових вікон може стати легкою справою з цими практичними порадами, які гарантують блиск без розводів. UAportal розповів про найкращі лайфхаки для легкого та ефективного миття вікон.

Оцет і вода

Рівні частини оцту і води потрібно змішати в пляшці з розпилювачем і збовтати. Цей натуральний розчин ефективно впорається з жиром, брудом і пилом на пластикових вікнах, не залишаючи розводів. Розчин слід розпорошити на вікно, а потім протерти ганчіркою з мікрофібри.

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Серветка з мікрофібри та газета

Після нанесення миючого засобу на вікно, ганчіркою з мікрофібри потрібно витерти бруд і жир. Потім шматком газети натерти вікно до ідеального блиску. Чорнило в газеті допомагає відполірувати скло і усунути розводи.

Уникайте прямих сонячних променів

Прямі сонячні промені можуть призвести до швидкого висихання миючого розчину, залишаючи розводи на поверхні вікна. Щоб забезпечити бездоганний результат, бажано вибрати для миття пластикових вікон прохолодний час доби або дочекатися похмурого дня. Уникаючи потрапляння прямих сонячних променів, можна досягти бездоганного результату.

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