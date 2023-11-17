Як довше зберегти волосся чистим: поради щодо догляду

UAportal підготував унікальні лайфхаки, які варто включити у свій щоденний догляд за волоссям. Ці поради допоможуть вам довше зберегти волосся чистим, додати йому блиску та здорового вигляду.

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Ополіскування прохолодною водою

Одним з рекомендованих методів збереження чистоти волосся є ополіскування прохолодною водою після миття голови та кондиціонера. Охолоджуючи кутикули та утримуючи вологу, прохолодна вода запобігає вимиванню природних олій, що призводить до тьмяного вигляду волосся.

Лайфхак з шовковою наволочкою

Ще одна корисна порада – перейти на шовкову наволочку. На відміну від бавовни, шовк зменшує тертя і запобігає поглинанню натуральних жирів, які можуть залишити волосся сальним.

Сухий шампунь

Практичний спосіб продовжити термін служби зачіски та зберегти свіжість волосся – включити сухий шампунь у свій щоденний догляд. Цей швидкий засіб поглинає надлишок жиру біля коріння, надаючи об'єму навіть у ті дні, коли немає часу на повноцінне миття голови. Розпиліть сухий шампунь і масажними рухами нанесіть його на корені, щоб отримати миттєвий результат.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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