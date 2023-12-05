Як підготуватися до холодів: утеплюємо дерев'яні вікна

Підвищіть енергоефективність вашого будинку, зосередившись на ізоляції старих дерев'яних вікон. Дізнайтеся про ефективні методи, такі як герметизація, конопатка та використання віконної плівки, щоб захистити вікна від протягів і зберегти тепло. UAportal розповідає про найбільш практичні способи підвищення теплоізоляції таких вікон.

Захисна плівка

Ефективним способом утеплення старих дерев'яних вікон є наклеювання захисної плівки. Вона допомагає закрити щілини між віконною стулкою і рамою, запобігаючи протягам і не пропускаючи холодне повітря.

Шпаклівка

Інший рекомендований метод – використання шпаклівки для заповнення тріщин і щілин навколо віконної рами, що покращує теплоізоляцію. Крім того, додавання віконної плівки або поліетиленової плівки може створити додатковий шар ізоляції для збереження тепла та запобігання протягам.

Штормові вікна

Встановлення штормових вікон є вигідною стратегією для покращення ізоляції. Ці вікна забезпечують додатковий рівень захисту від негоди і допомагають зменшити тепловтрати. Інший варіант – використання комплектів віконних ізоляторів. Ці набори містять поліетиленову плівку, яка легко наноситься на внутрішню частину вікна, створюючи герметичне ущільнення і запобігаючи теплопередачі.

Обмежувачі протягів або дверні завіси

Для посилення ізоляції старих дерев'яних вікон можна використовувати обмежувачі протягів або дверні завіси. Їх можна наклеїти в нижній частині вікна, щоб заповнити щілину між підвіконням і рамою, запобігаючи проникненню холодного повітря.

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Крім того, використання віконних покриттів, таких як комірчасті штори або теплові жалюзі, може забезпечити додатковий рівень ізоляції. Ці штори призначені для утримання тепла і мінімізації протягів.

Теплові завіси

Інвестиції у віконні конструкції, спеціально розроблені для утеплення, такі як теплові завіси або ізольовані жалюзі, можуть значно підвищити енергоефективність старих дерев'яних вікон. Теплові завіси виготовляються з ізоляційних матеріалів, які блокують протяги і зберігають тепло, тоді як утеплені жалюзі мають шари ізоляції всередині ламелей для зменшення теплопередачі.

Також варто розглянути можливість використання протягоутримувачів, які являють собою клейкі смужки, розміщені навколо віконної рами або стулки, щоб закрити будь-які щілини або тріщини.

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