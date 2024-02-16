Як підтримувати чистоту у ванній кімнаті: 3 ефективних лайфхаки

UAportal розповів про практичні та прості у виконанні рішення для підтримки чистоти та свіжого запаху у ванній кімнаті. Дізнайтеся як за допомогою цих методів досягти найкращого результату.

Ефірна олія

Один з ефективних способів – створення натуральних освіжувачів повітря з використанням ефірних олій. У пляшку з розпилювачем можна додати кілька крапель улюбленого аромату, змішаного з водою, щоб освіжити повітря у ванній кімнаті. Невеликі мисочки з харчовою содою, змішаною з ефірними оліями, можна поставити у ванній кімнаті, аби поглинати будь-які запахи.

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Оцтовий розчин для чищення

Суміш рівних частин білого оцту та води у пляшці з розпилювачем можна використовувати для очищення та дезінфекції поверхонь. Кислотність допомагає розщеплювати бруд і видаляти неприємні запахи.

Натуральні ароматизатори

Невелику каструлю можна наповнити водою, додати нарізані цитрусові, трави та спеції, такі як кориця або гвоздика, а потім довести до кипіння на плиті. Це вивільнить природний аромат, який усуне неприємні запахи у ванній кімнаті. Горщики можна також приготувати заздалегідь і заморозити, щоб використовувати їх за потреби.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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