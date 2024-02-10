Як почистити золоті прикраси: Ефективні поради

UAportal розповів, як зберегти золото в первозданному вигляді за допомогою простих побутових інгредієнтів. Поверніть сяйво вашим прикрасам.

М'який розчин для замочування

Для першого способу очищення золотих прикрас можна створити м'який розчин для чищення, змішавши в мисці теплу воду з декількома краплями м'якого господарського мила. Потім золоті прикраси слід покласти в розчин і замочити приблизно на 15-20 хвилин, що допоможе підпушити і видалити будь-який бруд або наліт з прикрас.

Після процесу замочування прикраси можна обережно почистити зубною щіткою з м'якою щетиною, щоб видалити залишки бруду. Після цього прикраси слід промити під теплою водою і насухо витерти м'якою тканиною, щоб повернути їм блиск.

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Паста з харчової соди

Другий спосіб, як почистити золоті прикраси, полягає у створенні очищувальної пасти на основі харчової соди і води для більш стійких плям. Суміш слід нанести на забруднені ділянки прикраси за допомогою ватного тампона і обережно втерти пальцями. Після цього, залиште її на 10-15 хвилин і промийте прикраси під теплою водою, а потім насухо витріть м'якою тканиною.

Оцтова ванна

Один з ефективних способів очищення золотих прикрас полягає у створенні розчину змішавши рівні частини білого оцту і води в мисці і зануривши в нього прикраси на 15-20 хвилин. Кислотні властивості оцту допомагають розчинити будь-який накопичений бруд присутній на золоті. Після закінчення зазначеного часу прикраси слід вийняти і обережно почистити м'якою зубною щіткою, потім промити під теплою водою і ретельно просушити чистою м'якою тканиною, щоб повернути їм блиск.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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