Як почистити праску без особливих зусиль: Три ефективні лайфхаки

Існують прості та ефективні способи очищення праски без зайвого клопоту. UAportal детальніше, як підтримувати належний стан техніки.

Лимонний сік

Спочатку змішайте в невеликій мисці рівні частини лимонного соку і води. Потім вмочіть у суміш м'яку тканину і обережно потріть нею поверхню підошви праски. Після цього праску можна протерти вологою ганчіркою і дати їй висохнути, перш ніж використовувати її знову.

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Сіль

Праску слід встановити на найвищу температуру без подачі пари, а на аркуш пергаментного паперу насипати сіль. Після цього акуратно тріть праску по солі на папері до тих пір, поки сіль не зникне. Потім у резервуар для води налити суміш з рівних частин оцту і води та увімкнути на прасці відпарювання на кілька хвилин. Далі підошву слід протерти чистою ганчіркою або паперовим рушником, щоб переконатися, що всі залишки видалені.

Оцтовий розчин

Потрібно змішати в ємності рівні частини оцту і води. Потім розчин можна залити у резервуар для води в прасці і нагріти. Коли розчин нагріється, залиште його на кілька хвилин, а потім вилийте з резервуара. Після цього заповніть резервуар чистою водою і протріть праску старою ганчіркою, щоб видалити залишки оцту, що залишилися.

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