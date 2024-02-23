Як почистити кухонну витяжку: три практичні лайфхаки

Догляд за витяжкою є важливим для збереження чистоти на кухні. UAportal дізнався про прості та практичні лайфхаки для досягнення цієї мети.

Оцет і харчова сода

У пульверизаторі змішайте суміш з рівних частин оцту і води. Потім розчин розпиляйте на поверхню витяжки, залишаючи його на кілька хвилин. На вологу поверхню посипте харчову соду і м'якою щіткою або ганчіркою витріть бруд.

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Лимон і сіль

Розріжте лимон навпіл і посипте його сіллю. Потім натріть жирні ділянки витяжки, використовуючи сіль як природний абразив, а лимон – для розщеплення жиру. Після очищення витяжку протріть вологою ганчіркою, щоб видалити всі залишки.

Очищення парою

На плиті прокип'ятять каструлю з водою, аби пара піднялась до витяжки. Вона допомагає розм'якшити жир і полегшує його витирання. Після обробки парою поверхню протріть ганчіркою з мікрофібри, щоб видалити залишки бруду та жиру.

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