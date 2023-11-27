Як побороти неприємний запах біля відра зі сміттям

Підтримання чистоти та свіжого запаху в оселі є пріоритетом для багатьох господарів. Однак сміттєвий бак часто стає джерелом неприємних запахів. UAportal розповідає, що існує кілька методів, які допоможуть вирішити цю проблему без зайвого клопоту.

Використовуйте ефірні олії

Одним зі зручних рішень є використання ефірних олій. Просто змочіть ватяну кульку улюбленою ароматичною олією, наприклад, чайного дерева, лаванди, сосни або кориці.

Покладіть намочену ватяну кульку біля сміттєвого відра. Цей метод найкраще працює в поєднанні з регулярним прибиранням і своєчасним винесенням сміття.

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Харчова сода

Харчова сода пропонує економічно ефективний метод боротьби з неприємними запахами. Почніть з очищення відра для сміття антибактеріальними миючими засобами.

Потім протріть внутрішню частину відра вологою ганчіркою, змоченою харчовою содою. Для подальшої нейтралізації запахів посипте дно відра невеликою кількістю харчової соди.

Використання побілки

Альтернативний підхід передбачає використання побілки. Додавання двох ложок цього розчину у відро для сміття допомагає зменшити неприємні запахи. Однак майте на увазі, що цей метод може потребувати щотижневої обробки для підтримання ефективності.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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