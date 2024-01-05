Як пиво може допомогти у побуті: Три цікавих лайфхаки

Пиво має більший потенціал, ніж просто напій. Розкриття його незвичайних способів застосування може урізноманітнити вашу повсякденну рутину, і навіть досвідчені господині можуть бути здивовані цими лайфхаками. UAportal розповів про три нетрадиційні способи використання пива у вашому домі.

Полірування дерев'яних поверхонь

Дерев'яні поверхні додають елегантності та вишуканості будь-якому приміщенню, але вони потребують належного догляду. Незважаючи на доступність полірувальних засобів, досягти задовільних результатів часом буває непросто. Проте можна лише намочити ганчірку в пиві та обережно відполірувати дерев'яну поверхню. І це неодмінно дасть відмінний результат.

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Виведення плям на килимі

Щоб вивести плями на килимі, не завжди потрібно негайно брати спеціальні шампуні або засоби для чищення. Замість цього спробуйте змастити стійку пляму пивом. Змочіть ним губку і обробіть забруднену ділянку, м'яко потираючи її.

Догляд за волоссям

Бажаєте мати сильне, густе та здорове на вигляд волосся? Змішайте пиво з вашим звичайним шампунем і рясно нанесіть. Змийте суміш і продовжуйте свій звичайний догляд за волоссям.

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