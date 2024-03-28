Як перекис водню застосувати в побуті: цікаві способи

UAportal розповів про різноманітні можливості використання перекису водню у повсякденному житті. Від гігієни порожнини рота до догляду за одягом, він пропонує різні практичні застосування.

Рецепт ополіскувача для порожнини рота

Ефективний домашній ополіскувач для ротової порожнини можна створити, змішавши 1 частину перекису водню з 1 частиною води. Цим розчином слід полоскати ротову порожнину протягом хвилини, щоб знищити шкідливі бактерії та освіжити подих. Слід бути обережним, щоб не проковтнути суміш, і використовувати її лише один раз на день.

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Розчин для виведення плям

Перекис водню можна використовувати як потужний засіб для виведення плям з поверхонь і тканин. Для стійких забруднень можна нанести на пляму суміш з 1 частини господарського мила і 2 частин перекису водню. Залиште на кілька хвилин, а потім потріть забруднену ділянку і промийте водою. Цей розчин ефективний для видалення плям від вина, крові та їжі, а його м'який склад робить його придатним для делікатних тканин.

Натуральний розчин для миття овочів

Домашній засіб для миття овочів можна приготувати, змішавши 1 столову ложку перекису водню з 3 склянками води. Фрукти та овочі потрібно замочити в цьому розчині на кілька хвилин, щоб видалити бруд, пестициди та бактерії. Після замочування важливо ретельно промити продукти водою.

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