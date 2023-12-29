Як перекис водню використати в побуті: Незвичні методи

Перекис водню – звичний побутовий засіб, який є майже в кожній оселі. Хоча багато людей використовують його лише за прямим призначенням, насправді існує широкий спектр застосувань цього універсального засобу. UAportal розповідає деякі нетрадиційні способи використання перекису водню в побуті.

1. Боротьба з цвіллю

Цвіль може бути постійною проблемою в багатьох будинках. Але на допомогу приходить перекис водню. Зробіть розчин, змішавши 200 грамів води зі 100 грамами перекису водню. Розпиліть цей розчин на ділянки, уражені пліснявою, і залиште на 15-20 хвилин. Потім просто протріть ділянку губкою.

2. Усунення мікробів на унітазі

Попрощайтеся з мікробами, що ховаються у вашому унітазі. У розпилювачі змішайте в рівних частинах перекис водню і воду. Нанесіть розчин на стінки унітаза і залиште на кілька хвилин. Потім перед змиванням ретельно почистіть унітаз туалетною щіткою. Це простий, але ефективний спосіб підтримувати чистоту унітаза.

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3. Чистка зубної щітки

Чи знали ви, що на вашій зубній щітці напрочуд багато мікробів? Зробіть її чистою і без мікробів, зануривши в перекис водню. Наповніть невелику ємність перекисом водню і залиште зубну щітку в ній щонайменше на три хвилини. Після цього ретельно промийте щітку гарячою водою. Не забувайте робити це раз на тиждень, щоб ваша зубна щітка була до скрипу чистою.

4. Освіжаючі губки для посуду

Не викидайте губку для миття посуду. Змішайте в ємності рівні частини перекису водню і води, а потім занурте в розчин губку для посуду. Після ретельного замочування вийміть губку і промийте її проточною водою. Відкладіть її сушитися, в ідеалі – на сонячному місці. Цей доступний і ефективний метод очищення допоможе усунути мікроби і дасть вашій губці нове життя.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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