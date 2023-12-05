Як відучити кота дряпати меблі: ефективні методи

Власники домашніх тварин часто стикаються з проблемою, що їх коти постійно дряпають меблі. UAportal підготував кілька цінних порад, які допоможуть відучити свого домашнього улюбленця від цієї звички.

Інші поверхні

Щоб відучити кота дряпати меблі, надайте йому інші поверхні для дряпання, наприклад, когтеточку або дошку. Покладіть їх біля меблів, які кіт схильний дряпати.

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Підстригання кігтів

Регулярне підстригання кігтів кота може зменшити кількість пошкоджень, спричинених внаслідок дряпання. Це можна робити вдома за допомогою спеціальних когтерезів або у ветеринара чи професійного грумера.

Котяча м'ята

Щоб змусити кота не дряпатися, нанесіть котячу м'яту на когтеточку або іншу відповідну поверхню. Котяча м'ята діє як приваблюючий засіб і може підштовхнути до використання спеціально відведених місць.

За потреби проконсультуйтеся з професіоналами

Якщо нічого не допомагає, не соромтеся проконсультуватися з ветеринаром або спеціалістом з поведінки тварин. Ці фахівці можуть оцінити поведінку кота, надати індивідуальні поради та порекомендувати додаткові методи, які можуть допомогти.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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