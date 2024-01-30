Як відіпрати плями від соєвого соусу: Ефективні лайфхаки

Дізнайтеся про прості та ефективні способи видалення плям від соєвого соусу з різних поверхонь. UAportal поділився дієвими методами, які допоможуть вивести стійкі плями від соєвого соусу.

Розчин оцту

Приготуйте в невеликій мисці суміш з однієї столової ложки білого оцту з двома столовими ложками води. Чисту ганчірку слід намочити в розчині і акуратно промокнути пляму від соєвого соусу. Рекомендується залишити розчин оцту на кілька хвилин, а потім промити ділянку холодною водою.

Цей процес можна повторювати доти, доки пляма не посвітлішає, після чого одяг слід випрати у звичайному режимі.

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Паста з харчової соди

Змішайте в мисці рівні частини харчової соди і води, і ви отримаєте густу пасту. Її слід нанести на пляму від соєвого соусу і дати повністю висохнути. Після висихання пляму можна промити холодною водою, обережно видаливши пасту щіткою.

Для більш стійких плям процес можна повторити або залишити пасту з содою на довший час перед змиванням. Цей метод підходить для видалення плям від соєвого соусу з різних поверхонь, включаючи оббивку і килими.

Лимонний сік

Рекомендується просочити пляму від соєвого соусу лимонним соком і залишити на кілька хвилин. Потім цю ділянку слід промокнути чистою ганчіркою, щоб увібрати зайву рідину і вивести пляму.

Встановлено, що натуральна кислота, яка міститься в лимонному соку, допомагає розщеплювати пляму від соєвого соусу, полегшуючи її видалення. Цей метод особливо ефективний для світлих тканин і поверхонь.

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