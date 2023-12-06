Як відіпрати білі речі без відбілювача: 5 ефективних способів

UAportal розповідає, як відбілити речі без відбілювача. Дізнайтесь, які продукти допоможуть повернути речам природню білизну та свіжість.

Харчова сода

Харчова сода може ефективно відіпрати білі речі без використання відбілювача. Додавши приблизно пів склянки харчової соди до звичайного прального порошку, ви зможете відбілити білі речі, видалити плями та усунути неприємні запахи. Цей простий і доступний метод пропонує натуральну альтернативу без використання агресивних хімікатів.

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Лимонний сік

Лимонний сік – ще одна альтернатива без відбілювача для прання білих речей. Додавши приблизно пів склянки лимонного соку до прального порошку, ви можете скористатися його природними відбілюючими властивостями. Лимонна кислота, що міститься в лимонному соку, допомагає виводити плями та освітлювати білі тканини. Крім того, ваш одяг матиме приємний цитрусовий аромат, який освіжає.

Оцет

Білий оцет – це чудовий варіант для прання білих речей без використання відбілювача. Додавання пів склянки оцту у пральну машину разом зі звичайним миючим засобом може відбілити одяг, нейтралізувати запахи та пом'якшити тканини. Це екологічне та економічно вигідне рішення, яке залишить ваші білі речі свіжими, чистими та без агресивних хімікатів.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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