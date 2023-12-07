Як відрегулювати пластикові вікна для покращення теплоізоляції

Для того, щоб вирішити проблему холодних протягів у ваших пластикових вікнах, можна зробити швидке і просте регулювання, яке допоможе поліпшити їх прилягання до рами і усунути небажану інфільтрацію повітря. Для цього вам знадобиться лише шестигранний ключ і кілька хвилин вашого часу.

UAportal пропонує виконати наступні кроки, щоб відрегулювати вікна та запобігти виникненню холодних протягів:

1. Відкрийте пластикове вікно навстіж і знайдіть на внутрішній стулці невеликі виступи, відомі як ексцентрики. Вони необхідні для регулювання вікна.

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2. Зверніть увагу на зарубки на цих виступах – вони можуть бути орієнтовані як у бік квартири, так і на вулицю.

3. Використовуючи шестигранний ключ, вставте його в ексцентрик і обережно поверніть його так, щоб зазубрина була спрямована в бік квартири. Ця дія призведе до більш щільного прилягання гумки до віконної рами, що запобігатиме проникненню протягів у вашу кімнату.

4. Виконавши це регулювання, ви фактично переведете вікна в зимовий режим, створивши бар'єр від протягів.

Зосередившись на регулюванні вікон, варто також оцінити стан ущільнювачів. Якщо ваші вікна старі, їхні гумки могли втратити еластичність. У таких випадках додатковий тиск на раму може погіршити ситуацію, оскільки ущільнювачі можуть не витримати стиснення і перестати ефективно перешкоджати проходженню повітря.

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