Як відлякати мишей у вашому будинку або на дачі: дієвий лайфхак

У холодну пору року присутність мишей у будинках і на дачах може стати неприємністю, оскільки вони шукають їжу. Усунення вже існуючої популяції мишей може бути складним завданням, але набагато ефективніше запобігти їхньому проникненню в оселю. UAportal розповідає про аромати, які гризуни вважають нестерпними.

Горіла гума

Один із запахів, який миттєво відлякує мишей, – це запах горілої гуми. Щоб створити цей відлякувач, підпаліть гумовий виріб, наприклад, шматок шини або старе гумове взуття у вогнетривкому контейнері. Як тільки цей різкий запах проникне в приміщення, проблема потенційного зараження мишами стане неактуальною щонайменше на шість місяців.

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Скипидар

Ще одним ефективним засобом відлякування є скипидар. Просто розбризкайте кілька крапель цього засобу по всій кімнаті або в місцях, які можуть бути схильні до мишачої активності.

Оцет

Оцет також виявляється надійним рішенням. Однак кількох крапель буде недостатньо. Ретельно протріть поверхні оцтом, щоб забезпечити максимальну ефективність. Це не тільки діятиме як профілактичний захід для відлякування гризунів, але й вижене шкідників, які вже проникли в приміщення.

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