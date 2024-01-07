Як відполірувати кухонну раковину без використання хімії: Корисні лайфхаки

UAportal підготував нетрадиційні, але ефективні способи, які допоможуть відполірувати кухонну мийку без використання хімії. Ми розглянемо ці ефективні лайфхаки для досягнення блискучої чистоти.

Оцет і харчова сода

Полірування кухонної раковини без використання хімічних засобів можна досягти, створивши пасту з рівних частин харчової соди і води. Пасту слід втерти в раковину, а потім обприскати її дистильованим білим оцтом. Давши суміші зашипіти протягом декількох хвилин, її слід змити гарячою водою.

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Лимонно-сольовий скраб

Ще один ефективний лайфхак для полірування кухонної раковини полягає в тому, щоб розрізати лимон навпіл, занурити його в сіль і використовувати як натуральний скраб. Кислотність лимона допомагає розщеплювати плями, а сіль додає абразивної сили. Після чищення раковину слід промити гарячою водою, щоб вона стала блискучою і чистою.

Оливкова олія та серветка з мікрофібри

Після того, як мийка очищена, їй можна надати остаточного блиску, відполірувавши її оливковою олією та серветкою з мікрофібри. Невелику кількість олії слід нанести на ганчірку, а потім круговими рухами відполірувати раковину до блиску.

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