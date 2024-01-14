Як відмити тональний крем з одягу без прання: 4 ефективні засоби

UAportal розповів про кілька ефективних методів видалення плям від тонального крему з одягу без прання. Ці поради допоможуть позбутися стійких забруднень.

Господарське мило

Щоб видалити тональний крем без прання спочатку потрібно зішкребти надлишки крему з одягу за допомогою ложки або ножа. Потім нанесіть невелику кількість господарського мила безпосередньо на забруднену ділянку та обережно втирайте його чистою ганчіркою. Залиште на кілька хвилин, а потім промийте ділянку холодною водою.

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Засіб для зняття макіяжу

Ще один ефективний метод видалення тонального крему з одягу без прання – застосування рідини для зняття макіяжу. Невелику кількість засобу можна нанести на забруднену ділянку та акуратно промокнути чистою ганчіркою. Залиште його на кілька хвилин, а потім витріть вологою ганчіркою.

Медичний спирт

Для видалення плям тонального крему з одягу без прання можна використовувати медичний спирт. Нанесіть невелику кількість спирту на забруднену ділянку і залиште на кілька хвилин. Потім промокніть пляму чистою ганчіркою. Процес можна повторити за необхідності.

Оцет

Рекомендується змішати рівні частини оцту і води, а потім нанести розчин на забруднену ділянку. Чистою ганчіркою акуратно нанесіть суміш на пляму і залиште на кілька хвилин. Промийте ділянку холодною водою і продовжуйте процес, поки пляма не зникне.

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