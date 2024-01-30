Як відмити скляну поверхню, не залишивши розводів: 3 ефективні лайфхаки

Очищення скляної варильної поверхні може бути непростим завданням, адже ви хочете, щоб вона була бездоганно чистою. Хоча традиційні методи можуть не впоратися з цим завданням, UAportal розповів про три незвичайні лайфхаки, які забезпечать ефективний і приємний результат.

Засіб для миття скла

Універсальний засіб, який ефективно справляється з жиром і брудом на скляних поверхнях. Однак для більш стійких забруднень, таких як кіптява або жир від приготування їжі, цього засобу може бути недостатньо. У таких випадках перед застосуванням засобу для миття скла варто скористатися професійними засобами для чищення.

Читайте також: У мережі показали спосіб, як зручно зберігати спеції на кухні: корисний відео-лайфхак

Таблетки для посудомийних машин

Як не дивно, але таблетки для посудомийної машини можуть бути цінним ресурсом для видалення жиру зі скляної варильної поверхні. Розчиніть її у теплій воді і нанесіть рідину на поверхню.

Потім губкою або ганчіркою обережно витріть бруд і жир. На завершення ретельно витріть варильну поверхню м'якою та чистою ганчіркою, щоб уникнути розводів.

Оцет

Доступне та ефективне рішення для боротьби з брудом на скляній варильній поверхні – оцет. Однією з переваг є те, що він зазвичай залишає мінімальну кількість розводів, надаючи вашій варильній поверхні первозданного вигляду.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!