Як відмити сковорідку від жиру: 3 дієвих способи

Кожна господиня стикалась з тим, що треба відмити сковорідку від жиру. UAportal поділився трьома дієвими лайфхаками, які в цьому допоможуть.

Окріп та миючий засіб

Щоб очистити застарілий жир зі сковорідок, можна залити її окропом з додаванням кількох крапель миючого засобу для посуду. Залиште на декілька хвилин аби жир розчинився і ретельно вимийте. За потреби повторіть.

Читайте також: Як обрати безпечну для здоров'я сковорідку: види та переваги антипригарного покриття

Лимонний сік і оцет

Приготуйте розчин з рівних частин лимонного соку і білого оцту. Суміш слід залишити на 10-15 хвилин, щоб кислоти розщепили жир. Потім сковорідку потрібно очистити губкою або ганчіркою, а далі добре промити водою.

Сода

Змішайте воду та соду до консистенції густої пасти, нанесіть на посуд і залиште на ніч. На наступний день зчистіть засохлу суміш і ретельно вимийте сковорідку.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб до сковорідки нічого не прилипало

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!