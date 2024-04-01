Як відмити шланг у ванній до блиску: 3 простих лайфхаки

Підтримання шланга для ванни в чистоті має важливе значення для охайного вигляду у ванній кімнаті. UAportal підготував практичні методи, які можна зробити своїми руками, щоб досягти відмінного результату.

Метод з харчовою содою та оцтом

Щоб надати блиск шлангу для ванни, посипте його поверхню харчовою содою. Залиште її на кілька хвилин, щоб вона почала діяти. Потім розпиліть на соду білий оцет і залиште його на кілька хвилин.

Після цього шланг слід почистити щіткою або губкою, приділяючи особливу увагу стійким плямам. Нарешті, промийте його теплою водою, щоб отримати блискучу, чисту поверхню.

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Лимонно-сольовий скраб

Для природного та ефективного блиску можна розрізати лимон навпіл і занурити його в крупну сіль. Використовуйте його для скрабування шланга, приділяючи особливу увагу ділянкам з мильним нальотом або стійкими плямами. Кислотність лимона в поєднанні з абразивною сіллю допоможе розщепити бруд і зробити його блискуче чистим.

Суміш господарського мила та харчової соди

Змішавши господарське мило та харчову соду до густої консистенції, можна створити потужну очищувальну пасту. Нанесіть її на весь шланг, переконавшись, що кожна ділянка покрита. Залиште пасту на 10-15 хвилин, щоб вона встигла подіяти на будь-який бруд або наліт.

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