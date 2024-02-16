Як відмити плиту за допомогою підручних засобів: 3 корисні лайфхаки

Якщо ви вирішили відмити склокерамічну плиту від бруду, накипу та жиру народні засоби можуть запропонувати ефективні рішення. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть вам зробити це без зайвих витрат.

Харчова сода та оцет

Щоб очистити плиту, почніть з посипання поверхні харчовою содою. Потім збризніть соду білим оцтом і залиште на кілька хвилин. Після цього вологою серветкою з мікрофібри протріть варильну поверхню і витріть залишки. Цей метод м'яко, але ефективно видаляє стійкі плями, жир і нагар з поверхні.

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Лимонний сік і зубна паста

Ефективним методом очищення склокерамічної варильної поверхні є використання суміші лимонного соку та зубної пасти. Змішайте ці інгредієнти до утворення пастоподібної маси та нанесіть її на плями на варильній поверхні. Залиште засіб на кілька хвилин, а потім обережно потріть поверхню м'якою ганчіркою.

Перекис водню та мило для посуду

Для потужного, але м'якого очищення можна приготувати розчин з перекису водню та кількох крапель мила для посуду. Змішайте ці два інгредієнти в пульверизаторі, а потім розпиліть розчин на поверхню.

Залиште його на кілька хвилин, а потім витріть чистою ганчіркою. Завдяки піноутворенню перекис водню допомагає видалити прилиплі залишки їжі, а мило для посуду сприяє розщепленню жиру.

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