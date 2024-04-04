Як відмити вікна до блиску без побутових засобів: 5 практичних порад

Вікна можна ефективно мити та доглядати за ними, використовуючи різні альтернативні методи, які не потребують придбання спеціалізованих засобів. UAportal розповів, що ці практичні та бюджетні поради пропонують ефективні способи досягнення чистоти без розводів.

Використання оцту і води

Суміш з рівних частин білого оцту і води можна використовувати для миття вікон, не купуючи ніяких спеціалізованих засобів. Розчин слід розпорошити і протерти ганчіркою з мікрофібри, щоб не залишилося розводів. Кислотність оцту допомагає роз'їдати бруд і бруд, залишаючи вікна блискуче чистими.

Газета

Стара газета може слугувати корисним інструментом для досягнення чистоти та прозорості вікон. Текстура паперу допомагає видалити будь-які розводи або плями, що залишилися, в результаті чого поверхня стає блискучою і бездоганною.

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Господарське мило

Ефективний засіб для миття вікон можна зробити своїми руками, змішавши теплу воду з невеликою кількістю господарського мила і краплею медичного спирту. Цей простий, але ефективний засіб допоможе впоратися зі складними плямами та брудом.

Використання скребка

Використання якісного скребка може суттєво полегшити процес миття вікон без придбання додаткових засобів. Вертикальними рухами можна швидко зробити вікна ідеально чистими і без розводів.

Регулярне обслуговування

Це один з найкращих способів підтримувати вікна в чистоті і прозорості, не купуючи спеціальних засобів. Просте протирання оцтовим розчином.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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