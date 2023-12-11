Як відмити газову плиту до блиску: Поради для господинь

Газова плита є неодмінною складовою кухонного простору, однак з часом вона може втратити свій блиск через накопичення жиру та бруду. Особливо важливо мати ефективні та прості методи очищення, які дозволяють зберегти плиту у найкращому стані, забезпечуючи безпеку та естетичний вигляд кухонного обладнання. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть зробити вашу плиту знову чистою.

Харчова сода і оцет

Щоб очистити плиту від нагару та жиру, змішайте харчову соду та оцет, створивши пасту, яку потрібно нанести на поверхню плити. Її слід залишити на плиті протягом 15-20 хвилин. Після цього використовуйте вологу ганчірку для протирання поверхні, щоб видалити накопичений нагар та жир.

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Лезо бритви

Лезо бритви можна успішно використовувати для зішкрібання залишків їжі, які запеклися на поверхні. Після цього рекомендується протерти поверхню вологою ганчіркою для видалення залишків та додаткового очищення. Щоб досягти більш ефективного результату, можна також нанести м'який миючий розчин, що допоможе у якіснішому очищенні поверхні.

Фольга

Для запобігання утворення нагару в подальшому корисно розмістити навколо конфорок підкладку для плити або використати алюмінієву фольгу. Це допоможе уникнути забруднення поверхні та спростити процес прибирання у майбутньому.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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