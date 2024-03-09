Як відрізнити шкіряне взуття від штучного: 5 корисних порад

Хоча вироби з натуральної шкіри мають надзвичайну довговічність, навіть у відомих магазинах може бути складно визначити, чи виготовлена пара взуття зі шкіри, чи з синтетичного матеріалу, наприклад, шкірозамінника. UAportal розповів, як зрозуміти, з якого матеріалу виготовлене взуття.

Перевірте етикетку

Шукайте умовні позначення, що вказують на матеріал, з якого виготовлений виріб. Справжнє шкіряне взуття повинно мати на етикетці характерний візерунок натуральної шкури.

Огляньте коробку зі взуттям

Уважно вивчіть будь-які написи на коробці, які вказують на використання натуральної шкіри. "Vera pelle" італійською, "echtleder" німецькою, "cuir" французькою та "genuine leather" англійською – ось найпоширеніші переклади, які ви можете зустріти.

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Зверніть увагу на підкладку

Зверніть увагу на внутрішню частину виробу. Взуття зі штучної шкіри зазвичай має текстильну або поліамідну підкладку зсередини.

Стисніть пальцями

Натисніть або зігніть пальцем передню частину взуття. Натуральна шкіра миттєво розправить зморшки, спричинені тиском. І навпаки, якщо на взутті з'являться розводи та складки, це, швидше за все, синтетична шкіра.

Оцініть теплоту на дотик

Взуття з натуральної шкіри повинне зігрівати руки. З іншого боку, виріб зі штучної шкіри віддаватиме холод. Ще одна корисна порада – підставити взуття під струмінь води – якщо краплі води скочуються, а не вбираються, це швидше за все, виріб зі штучної шкіри.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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