Як очистити пальто в домашніх умовах: 4 корисні поради

Якщо ви хочете очистити своє пальто за допомогою предметів домашнього вжитку, скористайтеся цими порадами. UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть досягти відмінних результатів.

Оцет і харчова сода

Щоб почистити пальто в домашніх умовах, можна приготувати суміш з рівних частин води і білого оцту в пульверизаторі. Розчином можна злегка збризнути одяг, підкресливши всі забруднені ділянки. Згодом потрібно посипати соду на вологі ділянки і акуратно втерти її щіткою з м'якою щетиною.

Очищення парою

Насамперед потрібно наповнити праску водою і налаштувати її на режим відпарювання. Згодом пальто потрібно повісити на вішалку і провести по ньому праскою на відстані кількох сантиметрів, щоб уникнути прямого контакту з тканиною. Після цього слід дати йому повністю висохнути, перш ніж одягати.

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Видалення запаху

Покладіть пальто у великий поліетиленовий пакет і додайте кілька ароматизованих сушильних листів. Пакет слід закрити і злегка потрясти, щоб аромат просочився в одяг. Якщо залишити пальто в пакеті на ніч, це допоможе ароматизаторам усунути будь-які небажані запахи.

Видалення катишків

Для ефективного видалення катишків потрібно наповнити пульверизатор сумішшю з рівних частин води та білого оцту. Потім злегка обприскати пальто в місцях, вкритих ворсом, і залишити на кілька хвилин, щоб дати розчину подіяти. Згодом можна використовувати валик для ворсу або липку стрічку, щоб акуратно видалити ворс.

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