Як відчистити килим від шерсті: 3 корисних лайфхаки

Видалення шерсті домашніх тварин з килимів може перетворитися на щоденну проблему. UAportal розповів, що існує три зручні речі, які, ймовірно, вже є у вас вдома, які допоможуть зробити це завдання швидким і легким.

Щітка для тварин

Якщо ви щасливий власник кота або собаки, у вас, швидше за все, вже є щітка для домашніх улюбленців. Вона не тільки необхідна для догляду за вашим пухнастиком, але й напрочуд ефективно видаляє шерсть з килимів з довгим ворсом.

Ретельно почистіть килим щіткою для тварин, щоб розпушити та видалити шерсть домашніх улюбленців. Крім того, це забезпечить більш ретельне прибирання.

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Гумові рукавички

Для килимів з коротким ворсом вам допоможуть будь-які рукавички для чищення. Одягніть та змочіть їх водою і просто проведіть руками по поверхні килима. Гумова текстура рукавичок допомагає притягувати і збирати випадаючу шерсть домашніх тварин.

Віконний скребок

Якщо ви маєте справу з килимами зі щільним ворсом або з синтетичних волокон, ідеальним рішенням буде віконний скребок. Їх чищення часто призводить до наелектризованого ворсу, який чіпляється. На щастя, гумова щітка для вікон може легко вирішити цю проблему.

Щільно проведіть скребком по килиму, злегка натискаючи на нього. Гума діє як магніт, піднімаючи і збираючи набридливі волоски, забезпечуючи чистий килим без особливих зусиль.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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