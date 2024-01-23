Як відчистити чайник від жиру та кіптяви: 3 корисних лайфхаки

Зіткнувшись зі складним завданням очистити чайник, наповнений стійким пригорілим жиром, більшість людей спочатку звертаються до харчової соди або комерційних засобів для чищення. UAportal розповів, що існують альтернативні, ефективні методи, які допоможуть швидше і без зайвих клопотів позбутися цієї проблеми.

Зубна паста

Зубна паста є напрочуд зручним рішенням для боротьби з жирними плямами та кіптявою. Нанесіть її на суху ганчірку і круговими рухами потріть нею уражену поверхню.

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Після цього ретельно промийте чайник гарячою водою і витріть його насухо чистим рушником. Не використовуйте відбілюючу зубну пасту, оскільки вона може пошкодити поверхню.

Активоване вугілля

Подрібніть приблизно 10 таблеток активованого вугілля на порошок і ретельно протріть внутрішню поверхню чайника. Залиште розчин на годину, а потім промийте чайник, використовуючи мокру губку. Цей спосіб гарантує оптимальний результат і ефективно видаляє стійкий пригорілий жир.

Нашатирний спирт

Хоча це не найприємніший метод через його різкий запах, нашатирний спирт дуже ефективно видаляє пригорілий жир. Обережно нанесіть 50-100 мл нашатирного спирту на поверхню чайника. Потім помістіть його у герметичний пакет і закрийте на 10-12 годин.

Після цього дістаньте чайник з пакета, ретельно вимийте його і протріть вологою губкою. Задля особистої безпеки рекомендується використовувати респіратор та захисні окуляри під час цієї процедури.

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