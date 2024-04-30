Як відбілити шви між плиткою у ванній кімнаті: три цікавих лайфхаки

Відбілити шви між плиткою у ванній кімнаті можна за допомогою простих побутових інгредієнтів. UAportal дізнався, що ці практичні методи допоможуть вам полегшити прибирання.

Суміш харчової соди та оцту

Для відбілювання швів між плиткою можна створити пасту, змішавши харчову соду і оцет. Пасту слід нанести на шви і залишити на 15-20 хвилин. Старою зубною щіткою або скребком можна втерти пасту у шви, після чого її слід змити водою.

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Розчин лимонного соку

Лимонний сік треба змішати з невеликою кількістю води і розпилити по швах. Залиште на 10-15 хвилин, а потім відчистіть затірку щіткою або губкою. Природна кислотність лимонного соку допомагає розщеплювати плями і знебарвлення, забезпечуючи гарне відбілювання швів у ванній кімнаті.

Перекис водню

Трохи перекису водню слід нанести безпосередньо на шви і залишити на 10-15 хвилин. Після того шви можна почистити щіткою або губкою, а потім змити водою.

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