Як відбілити шнурки за 10 хвилин: 3 корисних лайфхаки

Білі шнурки мають тенденцію накопичувати бруд і з часом стають темнішими. Однак існують надійні методи, які допоможуть повернути вашим шнуркам первісний, білий вигляд. UAportal розповів про три перевірені лайфхаки, за допомогою яких можна ефективно відбілити шнурки всього за 10 хвилин.

Зубна паста

Зубна паста виявляється чудовим варіантом, коли справа доходить до відбілювання брудних шнурків. Просто нанесіть її і за допомогою зубної щітки ретельно почистіть всю поверхню. Цей спосіб допоможе відновити їхній білий колір.

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Медичний спирт

Видаліть стійкий сірий наліт за допомогою нашатирного спирту. Спочатку виперіть їх, а після завершення процесу переконайтеся, що шнурки ретельно висушені. Після цього за допомогою піпетки нанесіть невелику кількість нашатирного спирту на тканину і дайте їм повністю висохнути.

Сода і лимон

Суміш харчової соди та лимонного соку може ефективно відбілити шнурки. Створіть пастоподібну консистенцію, змішавши соду і лимонний сік, а потім акуратно нанесіть її на шнурки і залиште суміш приблизно на 10 хвилин. Насамкінець ретельно промийте шнурки, і ви побачите, як вони знову стануть білими.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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