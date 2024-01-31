Як залишатися позитивним у складні робочі дні: 3 ефективних лайфхаки

Незалежно від вашої роботи чи посади, кожен стикається з важкими та неприємними днями на роботі. Ці моменти можуть бути психологічно складними і призводити до відчуття апатії та емоційного вигорання. UAportal підготував три простих способи переключити увагу і підійти до цих днів з позитивом.

Переобладнайте своє робоче місце

Ваше безпосереднє оточення може суттєво впливати на вашу продуктивність. Відпочиньте від монотонних або рутинних завдань, присвятивши цьому хоча б пів години або обідню перерву.

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Подумайте про те, щоб перетворити свою робочу зону, прибравши її та додавши декоративних штрихів. Так ви не лише відволічетеся від поточних проблем, але й внесете свіжість у навколишнє середовище, що надасть вам такий необхідний заряд бадьорості.

Керуйте своїм часом

Напередодні напруженого дня, сповненого завдань та обов'язків, дуже важливо не прокрастинувати. Замість цього візьміть на себе ініціативу виконати частину роботи заздалегідь. Крім того, намагайтеся запобігти виникненню таких перевантажень, плануючи і складаючи графік завдань заздалегідь, в ідеалі – на тиждень або навіть на кілька днів наперед.

Спілкуйтеся зі своїми колегами

У моменти стресу і труднощів підтримка і товариськість ваших колег можуть мати велике значення. Надавайте пріоритет можливостям спілкування з членами вашої команди, чи то під час кава-брейків, чи то під час неформальних розмов. Спілкуйтеся з ними, обговорюючи як питання, пов'язані з роботою, так і не пов'язані з нею.

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