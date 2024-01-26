Як очистити водопровідну воду в домашніх умовах: Корисні лайфхаки

Коли йдеться про забезпечення доступу до чистої водопровідної води в домашніх умовах, існують різні ефективні методи її очищення без використання фільтрів. UAportal розповідав, що ці способи можуть бути особливо корисними в екстрених ситуаціях.

Кип'ятіння води

Довівши воду до кипіння протягом принаймні однієї хвилини, можна вбити бактерії, віруси та паразити. Після кип'ятіння воді слід дати охолонути перед вживанням. Цей метод особливо корисний у надзвичайних ситуаціях або коли доступ до інших методів очищення обмежений.

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Використання чистої тканини

Ще один спосіб очищення водопровідної води в домашніх умовах без фільтрів полягає у використанні чистої тканини або кавового фільтра для проціджування осаду з води. Переливаючи воду через тканину або кавовий фільтр у чистий контейнер, ви видаляєте видимі частинки або домішки. Це особливо важливо для водопровідної води, яка може бути безпечною, але містить осад. Хоча такий підхід не усуває мікроорганізми, але він може ефективно очистити воду від крупніших домішок.

Додавання лимона

Практичним методом покращення смаку водопровідної води та знищення певних видів бактерій є додавання кількох крапель лимонного соку. Кислотність лимонного соку може нейтралізувати певні мікроорганізми. Хоча це не є гарантованим методом очищення, додавання лимона може покращити смакові якості води в крайньому випадку.

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