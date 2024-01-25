Як очистити ванну від застарілих плям та іржі: 4 дієві способи

Очищення ванни від застарілих плям та іржі може бути непростим завданням, але за допомогою правильних методів цього можна досягти. UAportal з'ясував, як розв'язати цю поширену проблему.

Використання білого оцту і харчової соди

Щоб очистити ванну від застарілих плям та іржі, насамперед потрібно змішати в рівних частинах білий оцет і харчову соду, щоб утворилася паста. Пасту слід нанести на забруднені ділянки ванни та залишити приблизно на 15 хвилин. Після цього плями слід відтерти губкою або щіткою, а потім змити водою.

Лимонно-сольовий скраб

Ще один ефективний спосіб очистити ванну від застарілих плям та іржі – лимонно-сольовий скраб. Для цього потрібно розрізати лимон навпіл і занурити розрізану сторону в сіль. Потім натріть ним забруднені ділянки ванни. Після скрабування ванну слід ретельно промити водою.

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Перекис водню і зубна паста

Суміш перекису водню та зубної пасти також може бути дуже ефективною для очищення старих плям та іржі з ванни. Щоб використати цю суміш, потрібно змішати два інгредієнти до утворення пасти й нанести її на забруднені ділянки. Залиште на 30 хвилин, а потім відтирайте губкою або щіткою.

Регулярне обслуговування

Щоб запобігти утворенню застарілих плям та іржі, важливо регулярно чистити та доглядати за ванною. Витирання її після кожного використання та глибоке очищення принаймні раз на тиждень може суттєво запобігти утворенню забруднень.

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